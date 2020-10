SARONNO – “Non prendevo più i mezzi pubblici, facevo fatica a viaggiare, a volte anche ad entrare in un supermercato, quando mi sono finalmente reso conto che l’ansia stava fortemente condizionando la mia vita mi hanno segnalato questo percorso: è stata la svolta di cui avevo bisogno, anche la dimensione del gruppo che inizialmente mi intimoriva ha rappresentato un grande punto di forza, il confronto mi ha molto aiutato” L. 35 anni

Stress, sovraccarico di impegni e da qualche mese anche la pandemia COVID19: tutti noi viviamo oggi nella nostra quotidianità degli stati ansiosi.

Quando l’ansia da fisiologica e gestibile con un sano relax diventa una presenza troppo ingombrante nella nostra vita e si traduce, a volte, in attacchi di panico, è necessario intervenire.

Asvap4, storica associazione saronnese attiva nell’ambito della salute mentale da oltre 25 anni, ha deciso di fornire una risposta adeguata e moderna a tutti coloro che soffrono di disturbi d’ansia e attacchi di panico.

Da qualche anno l’associazione ha attivato dei percorsi terapeutici di gruppo dove capire meglio il funzionamento dell’ansia e il suo circolo vizioso e imparare a gestire gli attacchi di panico.

I percorsi si snodano in 8 incontri di gruppo che permetteranno a tutti i partecipanti di acquisire una cassetta degli attrezzi per affrontare in autonomia ogni difficoltà.

I corsi, nati come incontri in presenza presso la sede di via San Giuseppe a Saronno, sono ora diventati dei gruppi virtuali che si possono seguire comodamente da casa, on line al cellulare o al pc.

“Sono oramai molte le persone che hanno fruito dei nostri percorsi e la cui qualità della vita è decisamente migliorata,” afferma Michela Darò Presidente dell’associazione, “Siamo molto soddisfatti di questo percorso: negli incontri di follow up che vengono organizzati dopo qualche tempo dalla conclusione degli incontri abbiamo verificato l’efficacia della nostra proposta.

Tutti i partecipanti affermano che la cassetta degli attrezzi di cui li abbiamo dotati è utile e consiglierebbero a tutti coloro che soffrono di ansia e attacchi di panico la partecipazione.”

Il prossimo gruppo in partenza si svolgerà online per 8 giovedì sera dalle 20.30 alle 22.

Frequentare un gruppo è veramente molto semplice: è sufficiente una telefonata al numero 3394783766 per fissare un colloquio conoscitivo e iscriversi al primo gruppo in partenza”.

Tra i servizi Asvap4 figurano anche i gruppi di Auto Mutuo Aiuto aperti a tutti i famigliari o amici di persone con disagio psichico che si riuniscono con cadenza quindicinale il venerdì sera, in questo momento anch’essi in modalità virtuale, e anche lo Sportello Informativo e di orientamento in tema di salute mentale.

Lo Sportello in genere aperto tutti i venerdì mattina, dalle 10 alle 12, presso la sede del Comune di Saronno in Piazza della Repubblica, 7, è attivo in questo momento solo su appuntamento (telefonare al 3473722283 oppure scrivere all’indirizzo mail [email protected]).

09102020