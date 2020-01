SARONNO – Stasera il primo consiglio comunale del 2020 si terrà a partire dalle 2030 in Sala Vanelli a palazzo Insubria. Tra i temi più attesi la discussione sulla mozione di solidarietà a Liliana Segre proposta dalla quasi totalità dei consiglieri di minoranza.

Ecco la diretta de ilSaronno

1. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.

2. Nomina Revisori dei Conti della Fondazione Casa di Riposo Intercomunale

Onlus (FOCRIS) per il triennio 2020/2023.

3. Approvazioneschemadiconvenzioneperl’affidamentodelservizioditesoreria

comunale per il periodo dal 1.7.2020 al 31.12.2025.

4. Aree destinate alla collocazione di impianti di telefonia mobile – Devoluzione

immobili al patrimonio disponibile.

5. Piano Attuativo in variante al PGT Ambito ATUa2 (area ex Cantoni) –

Approvazione.

6. Mozione presentata dal consigliere Franco Casali del gruppo Tu@Saronno

sulla gestione delle sponsorizzazioni da parte di Saronno Servizi e in particolare

i contributi a favore della manifestazione ciclistica “Tre Valli Varesine”.

7. Mozione presentata dai gruppi consiliari Tu@Saronno, Partito Democratico,

Movimento 5 Stelle, Unione Italiana e dal consigliere indipendente Francesco

Banfi per solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre