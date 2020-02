Antenne telefonia, Vanzulli: “I controlli ci saranno ma non competono al Comune”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’assessore al Bilancio Pier Angela Vanzulli in merito all’installazione di 4 nuove antenne per la telefonia.

“Ritengo si debba fare un poco di chiarezza circa la delibera relativa alle aree destinate alla collocazione di impianti di telefonia mobile. Prima di tutto nell’allegato del 2006 al Regolamento Edilizio erano state destinate alla collocazione di nuovi impianti di telefonia mobile delle porzioni di territorio. Questo ritengo fu fatto per regolarizzare ed effettuare un controllo sulle istallazioni evitando che ve ne fossero molte posizionate da parte di privati in modo casuale in tutto il territorio. Negli anni dette porzioni sono state locate a varie compagnie telefoniche, sono 7. Dette locazioni hanno determinato delle entrate per 180 mila euro annui utilizzati a copertura della spesa corrente dove si è sempre in affanno.

Arrivando a noi, avendo avuto 4 richieste, siamo andati in Consiglio Comunale per deliberare che due porzioni di terreno comunale, già identificate nel Regolamento Edilizio del 2006 come deputate al ricevere il posizionamento delle ante, passassero da patrimonio indisponibili a disponibili e quindi su dette aree il Comune potesse stipulare contratti di locazione.

Sottolineo che non c’è nulla di nuovo, ma sarebbe una prosecuzione di quanto già in essere perché si aggiungerebbero due parti ai terreni dove ci sono già gli impianti. Passando invece al tema più importante che riguarda un possibile danno alla salute, prima di tutto, anche se mi pare scontato il ribadirlo, per me come per la nostra Amministrazione vi è la primaria necessità di tutelare la salute di tutti, salute che, con la sicurezza, sono due diritti, due beni sacri per tutti noi.

Al contempo però affermo che non compete al Comune determinare il livello di inquinamento delle antenne. Vi è un Ente terzo che basandosi su una normativa severa in materia e puntuale, deve effettuare i controlli proprio per la tranquillità di tutti. Ognuno di noi possiede dei cellulari e si serve della tecnologia collegata, difficile ritornare indietro, però il progresso non deve, come invece accade, danneggiare il nostro ambiente e soprattutto noi. Per questo ribadisco, da non tecnica, che i controlli saranno posti in essere con competenza, professionalità e nel rispetto della norme proprio a difesa della salute, da parte di tecnici che saranno in questo senso una garanzia per tutti noi.

A quel punto, se non vi saranno problemi, noi stipuleremo il contatto di locazione sapendo che queste ulteriori entrate saranno trasformate in servizi per i cittadini.

(foto archivio)