SOLARO – “Nel 2019 sono stati spesi dall’amministrazione 7.213 euro per il ripristino dei centri luminosi. In corso Europa sono stati sostituti 2 centri luminosi negli ultimi 2 mesi, un’altro, quello evidenziato da nell’articolo, è risultato irreparabile. Con una determina del 28 dicembre è stato quindi preso un impegno di spesa per ripristinarlo con anche altri punti in via dei Tigli, via Sant’Anna, via Mascagni, via Fornace”.

Inizia così la replica firmata da Christian Caronno, assessore con deleghe ai Lavori pubblici, mobilità e trasporto locale, edilizia scolastica e manutenzioni, comunicazione, all’ultimo affondo leghista proprio sull’illuminazione pubblica

“Il palo 939 di corso Europa (nella foto) è esattamente quello indicato da nel post della Lega, è di proprietà di Enel Sole e stiamo quindi aspettando un intervento di chi l’ha in carico, anche se per il consigliere Belotti questo è uno “scaricabarile” io ritengo sia un dato di fatto.

Esiste un attraversamento, quello di fronte alla farmacia, distante circa 60 metri a sud perfettamente illuminato (vedi immagine allegata), mentre a circa 35 metri dall’attraversamento in entrambe le direzioni l’illuminazione è funzionante.

Come Comune il nostro impegno è intervenire direttamente laddove di nostra competenza e sollecitare chi di dovere negli altri casi.

Le segnalazioni dell’opposizione sono sempre ben accette, così come quelle dei semplici cittadini. Talvolta sono utili per scovare un disservizio, altre volte invece il Comune è già al lavoro per la soluzione.

Meno positivo è il continuo clima di polemica alimentato con omissioni e inesattezze riportate volutamente nei post sui social.

Ho anche il dubbio che basti leggere le determine presenti sull’albo pretorio del comune, quelle che indicano quali corpi illuminanti saranno sistemati a breve, per effettuare post e poi prendersi il merito della sistemazione, lasciando il lavoro ad un’amministrazione che invece si dimostra presente sul territorio”.

06022020