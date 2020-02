CARONNO PERTUSELLA – Attenzione ai falsi tecnici o impiegati del gas. Un avviso l’ha emesso la Cpm, Caronno Pertusella Metano. “A seguito di numerose telefonate e segnalazioni ricevute negli ultimi giorni, precisiamo – fanno sapere dall’ente per la distribuzione del metano – di non avere autorizzato alcuna persona ad effettuare controlli sugli impianti interni. Si rammenta altresì che chiunque richieda di poter visionare le fatture a nome del Comune, della società del gas e dell’Autorità per l’energia non è autorizzato da Caronno Pertusella metano. L’azienda si dichiara completamente estranea e sollevata da ogni responsabilità per quanto formulato e proposta dai venditori di cui sopra. Si invita l’utenza a valutare con attenzione l’accesso di dette persone nella propria abitazione”. Questa, integralmente, la nota diffusa dalla società caronnese del metano.

In casi dubbi, il suggerimento abitualmente rivolto da parte delle forze dell’ordine, è quello di contattare il 112 oppure il comando della polizia locale.

