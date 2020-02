SARONNO – Soffitto scrostato in biblioteca, Alberto Paleardi “bacchetta” l’Amministrazione comunale: “Dopo le roboanti dichiarazione del sindaco Alessandro Fagioli e dei suoi collaboratori, che hanno descritto gli ottimi riscontri di “gradimento” ottenuti dai frequentatori della struttura, altri mi hanno contattato per raccontarmi una storia un poco differente, ed in particolare per segnalarmi una situazione che si trascina da tanto tempo. Effettivamente l’avevo io stesso riscontrata ma in un passato ormai lontano, ed ero convinto che si fosse posto rimedio”. Paleardi, esponente di Italia viva, parla appunto del soffitto scrostato, che si nota nella zona di ingresso e negli spazi dell’emeroteca: non solo in questi giorni si è recato in Municipio per fare presente il problema ma è stato anche ai competenti uffici dell’Azienda sanitaria a Castellanza, dove ha segnalato il problema.

“La vernice è scrostata, ci sono porzioni che rischiano di staccarsi da un momento all’altro: se qualche pezzetto finisse negli occhi di uno degli utenti?” si domanda Paleardi dopo un sopralluogo a Casa Morandi, il centro culturale di viale Santuario che ospita la biblioteca.



