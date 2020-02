ROVELLO PORRO – Ancora una sconfitta, ma contro un avversario di alto livello, per il Basket Rovello, battuto in casa nel match del tardo pomeriggio di sabato, dalla “corazzata” Hydrotherm Busto Arsizio. E’ finita 74-84 con i rovellesi che hanno avuto il merito di tenere “viva” la partita sino quasi alla fine. Avanti i comaschi nel primo quarto, 25-23, ed il piccolo vantaggio è aumentato alla pausa di metà partita, con un secondo quarto ancora avanti, 21-18. Ma poi i bustocchi hanno iniziato a sbagliare poco o niente, ed anche la stanchezza si è fatta sentire. Il parziale di 11-20 del terzo quarto ha rimesso in pista l’Hydrotherm che ha vinto anche l’ultimo parziale, 17-23. Per un totale, appunto, di 74-84.

Riguardo ai singoli, manco a dirlo nel Rovello il miglior realizzatore è stato anche stavolta Bosa, con 18 punti; fra gli ospiti ne ha fatti 21 Azzimonti. Si è giocato davanti a 120 spettatori. In classifica Busto rimane in vetta, Rovello è nono. La 19′ giornata si completa domenica, ma non giocherà la Imo Robur Saronno, che osserva il turno di riposo.

08022020