COGLIATE – L‘Amministrazione comunale di Cogliate del sindaco Andrea Basilico batte tutti, in quanto a modernità: per informare i cittadini nel modo più rapido e diretto possibile, stando al passo coi tempi, adesso c’è pure Whatsapp. “E’ un servizio gratuito che permette all’ente di aggiornare in tempo reale la cittadinanza su eventi, iniziative, emergenze e molto altro del nostro territorio” spiegano dal Municipio.

Il numero telefonico è 3898433977. Basta scaricare, per chi ancora non ce l’ha, Whatsapp sul telefonino, salvare il numero del Comune tra i contatti della rubrica, iscriversi al servizio inviando un messaggio con il testo “Iscrivimi” (“Rimuovimi” per togliersi). I contenuti saranno avvisi pubblici, di emergenze, eventi, temi di interesse, iniziative e news. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui; ogni numero rimarrà nell’anonimato nel rispetto della legge sulla privacy, il servizio è gratuito sia per l’utente che per il Comune.

11022020