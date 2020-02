SARONNO – Celebrare a teatro la settimana dedicata all’amore: a grande richiesta torna al teatro “Giuditta Pasta” di via I maggio a Saronno la più romantica esperienza di San Valentino. Venerdì 14 febbraio, a partire dalle 20.00 cena e spettacolo (Romeo e Giulietta) nel foyer del teatro. Solo 30 coppie potranno gustare una cena esclusiva nel foyer preparata dagli chef di Galli al Teatro. Sarà l’occasione per immergersi completamente nell’incanto di un luogo così suggestivo e viverlo da un nuovo punto di vista.

Durante la cena andrà in scena “Romeo e Giulietta” nella versione e adattamento dei “Tournée da Bar”. Insieme a loro gli spettatori commensali si immergeranno nelle palpitanti atmosfere di Verona e parteciperanno alle vicende dei due protagonisti. Il costo è di 55 euro a testa e comprende il biglietto per lo spettacolo e la cena (bevande escluse). Una serata romantica, originale ed esclusiva solo per un numero limitato di coppie. Ancora pochi i posti disponibili.

11022020