LOMAZZO – E’ pronto il programma del Carnevale lomazzese 2020. Si tiene domenica 16 febbraio con alle 14 il ritrovo dei carri e dei gruppi presso il piazzale Rampanone; alle 14,30 la partenza sul percorso che va da via Carcano, via Pasta, via Milano, via Unione, via Pace, piazza Stazione, viale Como, via Manzoni, via Rocchetta, piazza 4 novembre, via Stoppani e arrivo in piazzale Rampanone dove alle 16 si terrà la premiazione dei carri e dei gruppi.

In più: in piazza 4 novembre le frittelle degli Alpini; al piazzale Rampanone panini con salamella, patatine, bibite. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione civica con gruppi e associazioni locali ovvero il Corpo musicale “Puccini” di Lomazzo e la Pro Loco Lomazzo. Facile immaginare un grande afflusso di pubblico, proveniente anche dal vicino Saronnese per assistere in particolare alla simpatica e divertente sfilata dei carri allegorici.

(foto: una sfilata di carri allegorici in un paese della zona, durante il carnevale del 2019)

14022020