SARONNO – Ecco il testo integrale della nota odierna dell’Amministrazione comunale sul nuovo servizio

Da oggi, venerdì 14 febbraio 2020, è attivo un nuovo servizio tecnologico per i Saronnesi. Si tratta del software basato su intelligenza artificiale, chiamato Chatbot che avrà quale più importante obiettivo quello di aiutare il cittadino a reperire le informazioni in modo semplice e immediato.

Nel dettaglio si potrà utilizzare tale servizio sia per avere informazioni per i seguenti settori che per fare specifiche segnalazioni: gestione rifiuti, segnalazioni, uffici e i servizi, documenti-certificati, come fare per e giunta.

È possibile ‘chattare’ con il bot utilizzando il proprio profilo Facebook, sia tramite smartphone e/o tablet sia tramite PC. Nel primo caso bisogna scaricare, per chi non ne fosse già in possesso, l’applicazione Messenger; con un uso del computer invece tale procedura non serve.

Una volta entrati su Facebook bisogna andare sulla pagina ufficiale del Comune di Saronno (Città di Saronno) e poi utilizzare l’applicazione Messenger.

Il Chatbot risponderà interagendo, come una persona, direttamente e in modo semplice.

“Si tratta di una bella novità per la città di Saronno – ha detto il Sindaco Alessandro Fagioli – che, in modo sperimentale abbiamo deciso di adottare perché attraverso sistemi di chat e messaggistica veloce, permetterà una più veloce e semplice ricerca di informazioni da parte dei nostri concittadini, accorciando i tempi di attesa. In una società in cui le informazioni viaggiano con sempre maggiore velocità è importante mettere a disposizione di cittadini strumenti tecnologici all’avanguardia che possano supportare il prezioso lavoro dei nostri dipendenti comunali in modo veloce e immediato”.

14022020