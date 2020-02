SARONNO – Ieri sera Obiettivo Saronno ha incontrato in sala Nevera le associazioni che operano sul territorio. Sono 11 le realtà che operano in ambito sportivo e culturale che hanno aderito all’invito. Ognuna ha raccontato la propria esperienza. Ha condiviso successi e problemi della propria vita di associazione.

“La sensazione più bella è stata l’atmosfera positiva – spiegano gli attivisti – la consapevolezza che nella nostra zona operano tante realtà preziose. Un capitale che va valorizzato! Sono state le stesse associazioni a esortare a fare networking. Il naturale collante deve essere l’Amministrazione comunale con uno sportello dedicato che favorisca l’aggregazione e la maggior possibilità di successo nella partecipazione ai bandi”. E concludono: “Il vero capitale è stata la soddisfazione di riconoscersi, di potersi incontrare e confrontare.

“Tutti insieme appassionatamente”, avendo come Obiettivo Saronno, ci sentiamo di dire vedendo il sorriso e l’abnegazione di tanti volontari. E per citare ancora Julie Andrews / Mary Poppins supercalifragilistichespiralidoso è stato un successo strepitoso!”

(foto: alcuni momenti della serata di ieri in sala nevera)

