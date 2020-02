SARONNO – Fiamme a mezzanotte al quartiere Matteotti. A bruciare nella notte tra mercoledì e giovedì un’Alfa 147 lasciata in sosta dal proprietario in via Fratelli Cervi. La vettura che aveva un piccolo guasto era lì parcheggiata da un paio di giorni. Poco prima di mezzanotte la chiamata ai vigili del fuoco di alcuni residenti per un incendio nello spazio all’inizio della dell’arteria che attraversa il rione. Quando sono arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno trovato le fiamme che già avvolgevano l’intera vettura. L’incendio è stato spento e nel frattempo il proprietario residente a Gerenzano è stato avvisato da alcuni amici ed è arrivato sul posto in tempo per vedere le fiamme sparire sotto la schiuma dei pompieri. Sempre i vigili del fuoco hanno fatto tutti i rilievi per risalire alle cause dell’incendio che difficilmente sembra poter essere ricondotto ad un evento accidentale. Ad assistere alle operazioni di spegnimento molti residenti che incuriositi dai lampeggianti blu del mezzo dei vigili del fuoco sono scesi per strada.

14022020