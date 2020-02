CARONNO PERTUSELLA – Mister Roberto Gatti della Caronnese ha convocato 18 giocatori per la sfida domenicale di campionato contro il Chieri. Portieri Alberto Circio, Andrea Porro e Filippo Migliorati; difensori Pierangelo Tarantino, Andrea Galletti, Alessandro Vernocchi, Raffaele Silvestre, Felice Taccogna, Alessandro Curci e Andrea Azzini; centrocampisti Andrea Battistello, Andrei Tanasa, Tommaso Putzolu, Christian Callipo e Michele Di Prisco; attaccanti Federico Corno, Michele Scaringella e Daniele Sorrentino.

Si gioca domenica, dalle 14.30, la settima giornata di ritorno del campionato di serie D e Caronno scende in campo, in trasferta nella cittadina piemontese, con l’obiettivo di conquistare i tre punti per restare in alto. Arbitro designato per il confronto è Sebastian Petrov di Roma, gli assistenti Ettore Walter Isolabella di Novi Ligure e Simone Mino di La Spezia. Classifica: Prato 43 punti, Lucchese 42, Caronnese e Casale 39, Seravezza 37, Sanremese, Chieri e Savona 33, Fossano e Real Forte 32, Borgosesia 31, Fezzanese 26, Bra 25, Lavagnese 24, Ghivizzano 23, Ligorna e Vado 21, Verbania 20.

Marco Gentile

15022020