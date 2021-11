Calcio, gli arbitri di Saronno crescono

x

SARONNO – Nella giornata di ieri si é svolto il mini raduno Can D a Cologno al Serio in provincia di Bergamo. Presenti, per la sezione Aia di Saronno, erano Lorenzo Vacca, Alessandro Cassano, Simone Chimento e Salvatore Nicosia.

Il mese scorso la sezione Aia saronnese aveva lanciato il nuovo corso per arbitri di calcio dedicato soprattutto ai giovani che vogliano avvicinarsi a questa attività ed al mondo arbitrale, mentre periodici sono i raduni e gli incontri di formazione dedicati agli arbitri attivi della sezione ed agli osservatori che opera nella sezione; una attività sempre molto intensa con base nella sede di via Vecchia per Solaro, che nel corso degli anni è stata costantamente migliorata e resa più funzionale e accogliente.

(foto: gli arbitri della sezione Aia di Saronno, Lorenzo Vacca, Alessandro Cassano, Simone Chimento e Salvatore Nicosia, presenti al mini raduno della Can D a Cologno al Serio nel Bergamasco)

