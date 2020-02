ROVELLASCA – Missione compiuta per il Rovellasca che domenica pomeriggio in casa ha travolto il Menaggio, 3-0, confermandosi al secondo posto nel campionato di Prima categoria. A segno Marchesotti e poi una doppietta di Drago, che hanno dunque deciso l’esito del confronto. “Era fondamentale ritornare al successo e siamo estremamente soddisfatti per il risultato. Ora i punti iniziano a pesare veramente e da qui alla fine la concentrazione e la determinazione saranno le due armi decisive da mettere in campo sempre per raggiungere il grande sogno” il commento del direttore sportivo dei rossoblù, Stefano D’Ulivo.

Risultati della 21′ giornata: Asd Ceriano Laghetto-Guanzatese 1-4, Esperia Lomazzo-Ardita Como 1-1, Fbc Saronno-Bovisio Masciago 2-0, Hf Calcio-Lentatese 0-2, Portichetto-Real San Fermo 1-0, Montesolaro-Tavernola 3-1, Rovellasca-Menaggio 3-0, Salus Turate-Faloppiese Ronago 0-2. Classifica: Lentatese 49 punti, Rovellasca, Fbc Saronno e Guanzatese 45, Bovisio Masciago 42, Tavernola 31, Esperia Lomazzo 29, Faloppiese Ronago 27, Ardita Como 25, Menaggio e Portichetto Luisago 24, Asd Ceriano Laghetto 23, Salus Turate 20, Montesolaro 16, Hf Calcio Como 14, Real San Fermo 6.

(foto archivio)

16022020