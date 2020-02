“Cattolici e politica”: venerdì dibattito con Fulvio De Giorgi. Ecco un’anticipazione

SARONNO – Venerdì 21 febbraio nella chiesa di S. Giuseppe al Matteotti il

Fulvio De Giorgi sarà protagonista una conversazione su “Cattolici e politica oggi, in sintonia con papa Francesco”.

“Papa Francesco ha riproposto a tutti, in diverse occasioni, l’insegnamento di san Paolo VI che parla della politica come della più alta forma di carità – inizia lo spunto condiviso dal relatore – Sì, anche oggi – nel XXI secolo – quell’insegnamento, radicato nel Vangelo, è validissimo.

Ma cosa intende esattamente Paolo VI? Lo possiamo comprendere rifacendoci al suo discorso alla FAO del 1970, quando egli guarda al futuro, pensando a coloro, nati allora, che sarebbero stati responsabili della politica cittadina, nazionale, mondiale nel XXI secolo. Parla di noi oggi, insomma. Ci dice che si sono realizzati molti positivi progressi scientifico-tecnici, ma permangono i vecchi problemi della fame, della povertà, delle malattie, della giustizia. E si aggiungono problemi nuovi: «La concreta attuazione di queste

possibilità tecniche a un ritmo accelerato non avviene senza ripercussioni dannose sull’equilibrio del nostro ambiente naturale, e il peggioramento progressivo di ciò che si è convenuto chiamare l’ecosistema rischia, sotto l’effetto di contraccolpi della civiltà industriale,di condurre a una vera catastrofe ecologica.

Noi vediamo già viziarsi l’aria che respiriamo, inquinarsi l’acqua che beviamo, contaminarsi le spiagge, i laghi, anche gli oceani, sino a far temere una vera morte biologica in un avvenire non lontano, se non saranno coraggiosamente decise e severamente applicate, senza ritardi, energiche misure. Terribile prospettiva, che occorre considerare con cura perché sia evitato l’annientamento del frutto di milioni di anni di selezione naturale

e umana. In breve, è necessario fare attenzione alle conseguenze su vasta

scala che ogni intervento umano introduce nell’equilibrio della natura».

Chi è il relatore (da https://www.cittadellaeditrice.com/munera/fulvio-de-giorgi/)

Fulvio De Giorgi (Lecce 1956) ha studiato presso lo United World College of the Atlantic (UK) e presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove si è anche perfezionato in Storia. Professore ordinario di Storia della pedagogia e dell’educazione presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, è direttore del centro studi “Antonio Rosmini” di Rovereto. Fa parte del Consiglio di redazione di “Archivio Comboniano”. È con-direttore degli “Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche” (La Scuola) ed è membro, dalla fondazione, della redazione della rivista “Contemporanea” (Mulino).

(Fulvio De Giorgi in un passato convegno a Saronno)