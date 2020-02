Ancora interruzioni viabilistiche a Limbiate per la posa della fibra

LIMBIATE – Via Trento e via Mazzini chiuse al traffico nei prossimi due giorni.

Così recitano le ordinanze che contengono disposizioni in materia viabilistica e che riguardano quindi da vicino il traffico di attraversamento della città.

in via Trento e via Mazzini, infatti, convogliano normalmente i veicoli che dalla periferia sud, ovvero da Senago e Pinzano, devono raggiungere il cuore della città e proprio queste due vie saranno parzialmente chiuse al traffico: domani 20 febbraio, non si potrà transitare (né parcheggiare) in via Trento dalle 8.30 alle 16.30, mentre venerdì 21 febbraio, nella stessa fascia oraria 8.30-16.30, saranno interdette la circolazione e la sosta in via Mazzini e in via Bolzano sarà invertito il senso unico di marcia (con possibilità di percorrere la via da via Trento a via Tarvisio). Per quest’ultimo tratto stradale, potrebbero prorogarsi i divieti nella giornata di sabato 22 febbraio, dalle 8.30 alle 12.

Le interruzioni si rendono necessarie per consentire i lavori di posa della fibra ultraveloce effettuati da Open Fiber, inseriti in un progetto che offrirà un servizio molto atteso dai cittadino ma che, di contro, da diversi mesi sta creando qualche disagio sul fronte viabilistico.

19022020

(nella foto: uno dei cantieri di Open Fiber a Limbiate)