SARONNO- “E’ un vero peccato dover rinunciare al decennale del nostro Carnevale. Avevamo preparato un’edizione davvero ricca con splendidi carri allegorici e tanti gruppi ma purtroppo in ottemperanza alle ordinanze relative alle misure di contenimento dell’infezione da Coronavirus abbiamo dovuto annullare tutto”.

Sono le parole di Dario Lucano che come Proloco Saronno era all’opera, ormai da diversi mesi, per organizzare l’annuale sfilata dei carri e la gara di mascherine grandi classici del Carnevale saronnese fatto rinascere dieci anni da proprio dal sodalizio.

Ieri il sindaco Alessandro Fagioli ha annunciato l’annullamento(non il rinvio come altri comuni come Caronno Pertusella e Cogliate) di tutto il calendario di appuntamenti previsti per venerdì 28 febbraio con il momento clou la gara di mascherine. “Vorremmo ringraziare – continua Lucano – la disponibilità e la fiducia degli sponsor che si erano detti pronti a sostenere il nostro appuntamento. Sarebbe stato un bel momento di svago e di divertimento per grandi e piccoli”.

(foto: il gruppo Proloco all’ultimo Carnevale)

24022020