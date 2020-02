SARONNO – Sport, il softball riapre agli allenamenti e può riprendere l’attività. “Dalla Fibs, la Federazione italiana baseball e softball, arrivano i chiarimenti sull’attuazione in merito alla prevenzione Coronavirus. Per la Lombardia possono rimprendere gli allenamenti all’esterno senza l’uso dello spogliatoio per i soli atleti dei campionati di serie A” annunciano i dirigenti dell’Inox team Saronno. In zona, a partecipare al campionato di serie A, è anche la Rheavendors Caronno, che dunque può anch’essa riprendere l’attività. E d’altra parte al via della stagione, almeno sulla carta, manca pochissimo.

Ma entriamo nel dettaglio del provvedimento adottato dalla Fibs per quanto riguarda la Lombardia.

Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. E’ consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti, atleti appartenenti alle squadre nazionali di tutte le Federazioni sportive riconosciute dal Coni e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie A o di serie equiparabili, come specificato nei Chiarimenti relativi all’applicazione dell’ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio.

