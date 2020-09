Ordinazione sacerdoti: anche un limbiatese e due cesanesi

LIMBIATE/CESANO MADERNO – Tutto è pronto per la cerimonia di ordinazione dei sacerdoti prevista questa mattina alle 9 in Duomo a Milano. Tra i 23 nuovi sacerdoti nominati dall’Arcivescovo Delpini, anche un giovane di Limbiate e due di Cesano Maderno.

A Limbiate si fa festa per Daniele Sileri, classe 1986, destinato come vicario parrocchiale a Cerro Maggiore, nelle parrocchie dei SS. Cornelio e Cipriano e di S. Bartolomeo a Cantalupo. Il neo ordinato celebrerà nella sua Limbiate le prime Sante Messe della sua carriera, domani 6 settembre alle 10.30 e alle 18 nella Chiesa di San Giorgio.

A Cesano Maderno, invece, vengono ordinati Alessandro Piero Sacchi (classe 1994) della parrocchia S.Eurosia a Binzago, destinato a Malnate, come vicario parrocchiale di S. Martino, SS. Trinità in S.Salvatore e S.Lorenzo, e Ronel Scotton (classe 1989) della parrocchia BV Immacolata di Binzago, destinato come vicario di comunità nella pastorale di Sant’Ambrogio a Binzago.

05092020