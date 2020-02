SARONNO – In una Milano quasi deserta stamattina la troupe di Skytg24 ha incrociato e intervistato l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino. L’esponente della giunta era nel capoluogo per alcune commissioni ed ha incontrato in corso Vittorio Emanuele.

“C’era davvero poca gente e la troupe si è avvicinata per alcune domande sulla situazione legata alla prevenzione per il contagio da Coronavirus”. Nell’intervista si è parlato dalla situazione generale ma anche di quella della città di Saronno e del mondo della scuola visto che l’assessore Miglino è una docente dell’istituto tecnico commerciale Itc Zappa di via Grandi.

Il servizio è andata in onda oggi dall’ora di pranzo sul canale all news di Sky disponibile anche in chiaro sul canale 50 del digitale terrestre.

