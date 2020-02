Coronavirus, 28enne di Tradate ricoverato a Como. Primo tampone positivo

TRADATE – GERENZANO – Un 28enne di Tradate, ma originario di Gerenzano, sarebbe risultato positivo al primo tampone per il contagio da Coronavirus e si trova ora in isolamento all’ospedale Sant’Anna di Como.

La notizia era trapelata già nella giornata di ieri quando si è iniziato a parlare di un gerenzanese ricoverato nell’ospedale comasco. In realtà il ragazzo abita a Tradate e avrebbe mostrato i sintomi della malattia tanto da spingere i sanitari da isolarlo e sottoporlo al test che ha dato esito positivo.

Era stato, venerdì mattina, il varesino presidente della commissione regionale sanità, Emanuele Monti, a fare sapere che un 74enne era stato ricoverato a Busto per il Coronavirus. A seguire in giornata sono emersi altri due casi, quelli di Varese città appunto; circostanza confermata in una nota di Regione Lombardia. Paolo Grossi, infettivologo dell’Azienda sanitaria “Sette laghi” di Varese e Tradate ha parlato della possibilità che il numero delle persone positive al Coronavirus, in provincia, possa nei prossimi giorni aumentare e di molto, come successo nel Bergamasco e Cremonese dove da pochissimi casi si è passati rapidamente ad un numero molto consistente. Per ora nella zona del Saronnese non si registrano persone che abbiano fatto registrare positività al tampone.

