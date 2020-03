Coronavirus, Caronno :”Non facciamoci prendere dalla paura, preghiamo per Don Franco”

CARONNO PERTUSELLA – Non solo alla chiesa Santa Margherita ma anche alla chiesa di Sant’Alessandro di via Luini, è stato affisso l’avviso all’ingresso con cui il vicario don Beniamino Casiraghi avvisa i fedeli del ricovero del parroco Don Franco in seguito al primo risultato positivo del tampone per il Coronavirus. “In accordo con il vicario di Zona Iv, don Luca Raimondi – si legge nel cartello sulla porta della chiesa e sulla bacheca degli avvisi – diamo una comunicazione riguardante la salute del nostro parroco. In questi giorni il nostro parroco don Franco è stato ricoverato in ospedale e tra i controlli, è risultato positivo al Covid-19. Verrà trasferito all’ospedale Sacco di Milano per continuare le cure. In questa situazione non facciamoci prendere dalla paura ma innalziamo al Signore una preghiera per lui”.

Le chiese caronnesi restano aperte per la preghiera, in rispetto alle disposizioni di Governo e Regione Lombardia alle messe però non possono assistere i fedeli.

20200303

(foto del cartello in bacheca nella chiesa di Sant’Alessandro)