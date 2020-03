Coronavirus, messe sospese anche a San Vittore di Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – In applicazione all’ordinanza di Regione Lombardia e Ministero della Sanità contro la diffusione del Coronavirus, le messe restano sospese. “La chiesa è sempre rimasta aperta e sarà aperta anche in questo fine settimana per consentire la preghiera personale e un momento di riflessione anche sul periodo particolare che stiamo vivendo – sottolinea il parroco don Giuseppe Collini – Non ci saranno le celebrazioni aperte al pubblico in osservanza alle disposizioni delle autorità per evitare l’assembramento di persone. Alle porte della chiesa, sabato e domenica saranno disponibili i foglietti della messa che potranno essere utilizzati per le letture della domenica e la preghiera in famiglia”.

“Siamo costantemente in collegamento con Prefettura e Regione Lombardia per ricevere indicazioni su eventuali modifiche o aggiornamenti riguardanti le prescrizioni imposte per il contenimento del contagio da coronavirus – aggiunge il sindaco Roberto Crippa – Non appena ci vengono fornite indicazioni ufficiali le trasmettiamo alla cittadinanza”.

