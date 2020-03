SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota dell’Amministrazione comunale in merito al mercato cittadino di stamattina.

“Questa mattina, mercoledì 4 marzo, il sindaco Alessandro Fagioli, accompagnato dall’assessore al Commercio, Paolo Strano, si è recato al mercato cittadino.

A margine del sopralluogo e dopo aver parlato con diversi ambulanti, lo stesso sindaco ha voluto lanciare un messaggio di fiducia alla cittadinanza. “La nostra presenza qui è la dimostrazione che è importante continuare a fare la vita di sempre, senza farsi prendere da panico e ansie, stando però attenti a mettere in atto i comportamenti e le attenzioni comunicate dal governo e dalla regione. A tal proposito, questa mattina ho deciso che ci fosse una maggiore presenza di agenti della polizia locale e personale dell’associazione dei carabinieri in congedo, che ringrazio: presenze utili per gestire il flusso di persone senza così creare assembramenti.

Sempre il sindaco ha poi sottolineato quanto l’Amministrazione sia al “fianco delle associazioni di categoria che chiedono un segnale concreto a favore delle aziende, spesso a carattere familiare, maggiormente colpite da questa situazione.

Sempre da parte degli ambulanti è emersa la necessità di “misure governative urgenti e importanti anche sul versante economico, affinché si possa dare un sostegno efficace al mondo produttivo”.

L’assessore Strano a sua volta ha fatto il punto sulle presenze. “Certamente si è registrato un calo di affluenza soprattutto da parte delle persone più anziane, questo molto probabilmente anche a fronte degli inviti da parte del governo e della regione di adottare maggiori precauzioni”.

04032020