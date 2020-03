ROVELLO PORRO – Primo caso di contagio da coronavirus anche a Rovello Porro: la notizia è rimbalzata in paese già ieri mattina seguita da una ridda di voci sui socia network, nel contesto dei quali ha fatto chiarezza l’assessore comunale Lorenzo Ferzi, confermando la presenza di un cittadino risultato positivo e richiamando i concittadini al suo diritto alla privacy. Ed al contempo ricordando che Ats Insubria, come sempre in questi casi, ha provveduto a contattare tutte le persone a lui vicine, per le iniziative più opportune.

Da parte dei volontari dell’Associazione verde età, l’Ave, l’invito alla gente a rispettare le regole contro il contagio: “Oggi Rovello Porro è in fibrillazione perché purtroppo anche da noi si è scoperto un caso di contagio. Tutto il nostro affetto e un augurio per la guarigione alla persona e alla sua famiglia. La giusta preoccupazione deve essere accompagnata dalla consapevolezza che per evitare ulteriori “danni” tutti dobbiamo stare in casa!”

(foto dal sito comunale: il Municipio di Rovello Porro)

