GERENZANO – Per risponde a dubbi, perplessità e richieste dei saronnesi l’Amministrazione comunale ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la missiva inviata qualche giorno fa da Ats in merito al servizio di disinfezione e sanificazione delle strade cittadine. La comunicazione ufficiale specifica come ad “oggi non esista alcuna indicazione igienico-sanitaria circa la disinfezione delle strade”.

L’Amministrazione Ivano Campi però non si è limitato alla pubblicazione come spiega il post che accompagna la lettera: “Ci siamo attivati con la società Econord (servizio di pulizia strade) al fine di poter intervenire, qualora ce ne fosse la necessità, per la pulizia delle strade con aggiunta di disinfettante. La società Econord ha già individuato il tipo di prodotto da utilizzare e richiesto parere ed autorizzazione all’utilizzo all’Ats.

Nei prossimi giorni, qualora l’Ats dovesse autorizzare l’intervento, valuteremo il caso e daremo le opportune indicazioni”.

Al momento a Gerenzano i casi di contagio sono tre come confermato domanica mattina dal sindaco Ivano Campi.

(foto: facciata del municipio di Gerenzano)