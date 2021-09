Caronno, infortunio sul lavoro. Grave 32enne con ustioni a braccia e gambe

CARONNO PERTUSELLA – E’ stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano l’operaio 32enne che oggi è stato vittima di un’infortunio sul lavoro in un’officina a Caronno Pertusella. L’incidente è avvenuto intorno alle 13,30 in via Bach.

Al momento non sono ancora state ricostruite con precisione le cause dell’incidente ma secondo le prime testimonienze l’uomo è rimasto coinvolto in un’incendio. E’ stato soccorso dai colleghi che hanno dato l’allarme mettondo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’automedica da Garbagnate con la Croce Rossa di Saronno oltre ovviamente ai vigili del fuoco i primi ad intervenire per mettere in sicurezza la zona interessato dalle fiamme.

Per oltre un’ora il personale sanitario ha prestato le prime cure all’uomo poi trasferito all’ospedale di Niguarda con ustioni di secondo grado su braccia e gambe. Sul posto anche carabinieri, polizia locale e personale dell’Ats che hanno svolto rilievi ed accertamenti per chiarire la causa e la dinamica dell’infortunio.

