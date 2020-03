Coronavirus, Dandelion offre servizi di sportello gratuiti

SARONNO – Per far fronte allo smarrimento e alla paura per il coronavirus è la cooperativa sociale Dandelion ad essere tra le realtà che proporranno dei servizi gratuiti.

Dandelion infatti metterà gratuitamente al servizio della cittadinanza il proprio team di professionisti: psicologi,pedagogisti ed educatori.

Nella difficoltà e nel grande bisogno di solidarietà che emerge durante questo periodo occorre dare risposta anche a chi si sente solo, a chi necessita una parola di conforto oppure di confronto, un aiuto per gestire l’ansia o un suggerimento per un’idea per qualche proposta per i propri figli.

Contattando il numero 371.42.01.514 sia telefonicamente che a mezzo WhatsApp sarà possibile contattare i servizi di sportello psicologico, aiuto nello svolgimento di alcuni compiti, sportello d’ascolto, consigli pedagogici.

Risponderà un operatore che smisterà la domanda al professionista più indicato che provvederà a ricontattare al più presto.

17032020