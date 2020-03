SARONNO – Ha rubato, in modo un po’ rocambolesco, il portafoglio da un saronnese martedì in via Roma ha tentato di impossessarsi della borsa di una saronnese durante il mercato cittadino ma le tempestive segnalazioni delle sue vittime e la videosorveglianza l’hanno incastrato tanto che ora si ritrova con 4 denunce a suo carico.

Un 22enne tunisino irregolare dovrà rispondere di tentato furto, furto, mancato rispetto delle direttive ministeriali per contenere il contagio da Coronavirus e del decreto d’espulsione emesso a suo carico.

Tutto è iniziato nella mattinata di martedì quando lo straniero, come mostrato dalla videosorveglianza cittadina, si è avvicinato ad un passante e gli ha sfilato il portafoglio. L’uomo si è accorto di qualcosa e ritrovandosi accanto il ragazzo gli ha chiesto spiegazioni. Il giovane è stato pronto a lanciare, senza farsi vedere, il portafoglio in un cespuglio da dove l’ha recuperato quando il malcapitato, vendendo che il 22enne non aveva il suo portafoglio ne in mano ne nelle tasche, si è allontanato rassegnato. La vittima ha però allertato la polizia locale che con la video sorveglianza ha ricostruito l’accaduto riconoscendo per altro l’autore del furto, già protagonista di diversi episodi avvenuti in città. Il giorno dopo al mercato cittadino una donna, prima delle 10, ha sentito qualcuno che le tirava la borsa da dietro. Istintivamente l’ha portata a sé e girandosi ha visto il tunisino scappare velocemente.

Ha raccontato l’accaduto alla pattuglia in servizio incrociata tra gli stand e in pochi minuti i vigili hanno trovato lo straniero. Ricostruito l’accaduto nei dettagli, forti anche del riconoscimento della vittima del tentato furto, gli agenti hanno denunciato per furto e tentato furto lo straniero. Per lui anche le denunce per essere uscito di casa senza giustificato motivo e quella per non aver rispetto il decreto d’espulsione. Quattro denunce che si aggiungono alle 6 sempre per furti e ricettazione che lo straniero ha già a proprio carico.

17032020