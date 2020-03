SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Marino Rimoldi noto saronnese impegnato in passato anche in politica.

“In questa grave ora per i cittadini di qualsiasi età, mi permetto fare una semplice richiesta al sindaco di Saronno. Richiesta dal cittadino al primo cittadino.

Siamo tutti chiusi in casa, siamo quasi agli “arresti domiciliari”. Non abbiamo più il piacere dei rapporti interpersonali, rapporti essenziali per una vita normale. Conversare e confrontarsi con altri dà a tutti conforto e sicurezza! Siamo costretti ad una vita che vieta ai nonni di vedere figli e nipoti e viceversa. Vieta ad amici e parenti di incontrarsi. Questa situazione di impotenza comporta tristezza e solitudine.

A questo va aggiunta l’inquietudine per l’incertezza di come e quando si evolverà questa calamità. Ad aumentare il tutto, è l’assenza di notizie relativamente alla situazione sanitaria della nostra città. Assenza di notizie che potrebbe far pensare ad una situazione… Assenza di notizie che, soprattutto, potrebbe anche far circolare informazioni incontrollate.

In questa tristezza, incertezza, solitudine e inquietudine, rivolgo al Sindaco una semplice richiesta: i Saronnesi siano ufficialmente informati relativamente alla situazione sanitaria cittadina.

Con ogni osservanza”

