SARONNO – Il Fbc Saronno – che ha appena compiuto 110 anni – scende in campo, per l’ospedale di Saronno e l’Asst Valle Olona di cui fa parte, sostenendo la raccolta di fondi in questi giorni difficile per l’emergenza coronavirus. “In questo momento di difficoltà,ci sentiamo in dovere di supportare una campagna di raccolta fondi, per il nostro territorio” rilevano di dirigenti del club biancoceleste, la cui formazione maggiore milita in Prima categoria.

“Quindi – proseguono dal Fbc Saronno – vi condividiamo di seguito la raccolta fondi a favore dell’Asst Valle Olona di cui l’ospedale di Saronno fa parte. Ognuno che abbia in cuor suo la volontà di supportare questa raccolta si senta libero secondo le proprie disponibilità di effettuare una donazione o semplicemente di condividere la raccolta fondi sui suoi canali social così da farla arrivare a più persone possibili”.

La campagna è ufficiale e riconosciuta dall’Asst Valle Olona, ricorda i resppnsabili del club saronnese, “e potete verificarlo al seguente link: http://www.asst-valleolona.it/informazioni-su-come-aiutarci/”

Come tutti i club sportivi, anche il Fbc Saronno ha sospeso le attività, sull’onda dell’emergenza per il coronavirus.

18032020