SARONNO / TRADATE – Tigros chiude questa domenica per consentire al personale di fare un poco di riposo e di stare con la famiglia, in questo periodo difficile per l’emergenza coronovirus: lo fa sapere la direzione della catena di supermercati nata nel Varesotto e che conta punti vendita in tutta la zona.

“Nella giornata di domenica 22 marzo – annunciano dalla Tigros – tutti i Tigros rimarranno chiusi. Ci scusiamo molto per il disagio che potremmo arrecare ai clienti ma abbiamo deciso di dare una giornata di riposo a tutto il nostro personale, che da un mese sta affrontando un carico di lavoro ben superiore al normale. E’ giusto che l’impegno di tutti i nostri collaboratori non venga premiato solo con una gratificazione economica ma anche con un gesto di attenzione verso di loro e le rispettive famiglie”. I supermercati riapriranno regolarmente da lunedì 23.

(foto archivio: una immagine serale del supermercato Tigros di Gerenzano)

18032020