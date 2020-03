SARONNO – “Nel 2019 il fondo di solidarietà comunale assegnato alla Città di Saronno ammontava a € 2.899.638,98. Nel 2020 è di € 2.786.156,52. È una cifra già prevista a bilancio. La differenza di trasferimento dallo Stato al Comune a sfavore di noi saronnesi è di € 113.482,46 dal 2019 al 2020. Per sopperire a questo taglio abbiamo per fortuna e bravura generato ulteriori risparmi e razionalizzazioni”.

Inizia così la presa di posizione del sindaco Alessandro Fagioli in merito ai fondi destinati al Comune per affrontare l’emergenza coronavirus.

“Il fondo di solidarietà alimentare causa covid19 annunciato dal governo è di 208.961,15 euro per la nostra città. C’è qualcosa che non torna, senza voler polemizzare, se prima si taglia e poi si aggiunge, la vera aggiunta per l’emergenza considerato il taglio sopracitato è di 95.478,69 euro”

Questa mattina il centralino del comune era rovente per le telefonate di cittadini che chiamavano pretendendo “i soldi dati ai comuni dal governo come ha detto Conte alla televisione”. Mi dispiace ma non è proprio così come è stato inteso.

Non verranno elargiti soldi ai cittadini. Si sta predisponendo l’acquisto di beni essenziali per persone in vera difficoltà. La giunta e gli uffici stanno lavorando per predisporre le modalità di intervento”.

