SARONNO – A rafforzare il servizio di distribuzione dei farmaci a domicilio arriva per i cittadini di Saronno una nuova unità mobile messa a disposizione a titolo gratuito da “E-Vai”, il car sharing di FNM Group attivo su tutto il territorio.

Il progetto nasce dalla collaborazione storica tra Saronno Servizi S.p.A. e il gruppo leader dei trasporti ferroviari e interurbani che hanno deciso di portare avanti una missione a sostegno della cittadinanza e degli operatori sanitari che ogni giorno lavorano per assicurare la distribuzione dei farmaci alle fasce della popolazione più deboli, come gli anziani, i malati e i disabili.

Un servizio “on the road” che non snatura gli obiettivi di E-Vai a sostegno dell’ambiente, attraverso l’adozione di mezzi ecologici che utilizzano l’energia rinnovabile, ma che mette in primo piano in questo momento l’esigenza di sostegno alla collettività.

Si tratta di una vettura ZOE, totalmente elettrica, che la direzione del noto gruppo ferroviario ha deciso di schierare in campo per poter servire unicamente in questi giorni le esigenze di salute dei cittadini, e che Saronno Servizi S.p.A. ha deciso di impiegare unicamente per la distribuzione dei farmaci con un sostegno gratuito alle famiglie.

Oltre a consegnare farmaci la vettura elettrica sarà utilizzata anche per la consegna di mascherine chirurgiche e di mascherine lavabili e riutilizzabili, da indossare secondo le raccomandazioni costante dei medici virologi e immunologi attivi nella battaglia contro il Coronavirus.

“La possibilità di disporre di strumenti che siano a disposizione dei servizi per la salute sul nostro territorio, in questo momento di grande difficoltà per le nostre città, è un grande aiuto che ci consente di aumentare la velocità del nostro servizio, senza dover ricorrere alla richiesta di aiuto al servizio sanitario nazionale, che in questo momento è già molto provato dall’emergenza che da sanitaria si è trasformata in grande emergenza economica – ha

dichiarato Alberto Canciani, presidente di Saronno Servizi S.p.A. – ringraziamo di cuore EVai che si è dimostrata sensibile alle esigenze degli utenti, che in questo momento, costretti a restare in casa, hanno necessità di ricevere un servizio costante al loro domicilio.”

03042020