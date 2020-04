[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Emergenza coronavirus, i dati di ieri hanno visto uno dei rialzi, per numeri di contagiati, più consistente degli ultimi giorni a Saronno (+6) e piccole crescite, un caso in ognuna delle località, per Gerenzano e Caronno Pertusella. In aumento anche a Origgio. Questo il quadro della situazione nella zona (tra parentesi il dato del giorno prima, se variato):

Saronno 76 (70)

Uboldo 10

Origgio 16 (17)

Caronno Pertusella 53 (52)

Gerenzano 13 (12)

Cislago 15

Rovello Porro 10 (9)

Rovellasca 10 (7)

Ceriano Laghetto 9

A Saronno dunque un +6 (ieri erano 70 e quindi si è arrivati a 76 in una sola giornata), che purtroppo contribuisce a confermare Saronno come la terza località della provincia di Varese dove si registrano in assoluto più casi, dopo Busto Arsizio (113) e Varese città (97). In tutta la provincia di Varese oggi sono si registrati +65 casi, numero superiore a quello medio dei giorni scorsi e comunque contenuto rispetto a molte altre province lombarde. Restando in zona, a Caronno Petusella oggi un caso in più.

