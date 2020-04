MONZA E BRIANZA – Dalla Lega della provincia di Monza e Brianza comunicano che diverse richieste dei sindaci sono state portate direttamente a Salvini:

“Matteo Salvini resta in contatto costante con i sindaci, da Nord a Sud, e negli ultimi giorni ha moltiplicato messaggi e telefonate per conoscere i problemi e le richieste del territorio nelle settimane di emergenza da Covid19.

Nelle ultime ore il segretario della Lega ha contattato decine di sindaci lombardi. In provincia di Monza e Brianza Salvini si è confrontato con Luca Santambrogio (Meda), Barbara Magni (Sovico), Marco Citterio (Giussano), Mauro Capitanio (Concorezzo), Roberto Crippa (Ceriano Laghetto).

“I nostri sindaci – afferma Andrea Villa, commissario della Lega di Monza e Brianza – sono in prima linea per affrontare l’emergenza con i mezzi e le risorse che hanno a disposizione. Come sempre la Lega ascolta gli amministratori e si confronta con il territorio. In questo modo abbiamo la possibilità di avanzare proposte concrete e di buonsenso, e realmente aderenti alle necessità dei nostri cittadini. Sindaci di altri partiti hanno dimostrato di non essere in grado di andare oltre la polemica o la speculazione politica. Altri non hanno nemmeno rappresentanza sul territorio. Ringrazio Matteo Salvini per la sensibilità e la vicinanza alla Brianza che non manca mai di dimostrare, ringrazio i nostri Sindaci che con impegno e passione stanno affrontando questo momento”.

(foto archivio)

