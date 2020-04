SARONNO – Commercio a Saronno, e-commerce e le novità del settore: diretta su ilSaronno con la direttrice Sara Giudici che intervista il presidente del Duc saronnese, Luca Galanti, e Rachele Grassi del Did.

Sia Galante che Grassi riferiscono delle iniziative in atto, e portano la loro testimonianza personale in questo momento di grande difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus, che tanto impatto sta avendo pure sui commerci locali. Ma che ha costretto anche a trovare soluzioni nuove ed innovative, con una quarantena che è spunto per individuare delle novità, re-inventandosi per fornire comunque un servizio alla cittadinanza.

Ieri sempre su ilSaronno è stata proposta l’intervista al tributarista saronnese Nicola Mastroianni, con la risposta in diretta anche ai quesiti degli ascoltatori: proseguiremo con le interviste tematiche sugli argomenti di maggiore interesse per la comunità in questo periodo di emergenza coronavirus.

(foto archivio: Luca Galanti, commerciante saronnese e presidente del Duc, il Distretto del commercio di Saronno)

