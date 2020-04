SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito ai dati sui controlli sul rispetto della normativa anticontagio.

“Viene comunicato e trasmesso ai cittadini l’aggiornamento settimanale della Polizia Locale impegnata nei controlli per far fronte al contenimento dell’emergenza sanitaria sul territorio saronnese.

Nello specifico, nell’ultima settimana, da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile 2020, sono stati effettuati ben 799 controlli, un centinaio in più rispetto alla settimana precedente, con un numero di 21 violazioni accertate.

Tramite la lettura di targhe con varchi elettronici, è stato rilevato che i transiti dei veicoli circolanti nel territorio comunale durante la settimana in esame ammontano a 184mila, una diminuzione sostanziale pari all’80% rispetto a prima dell’emergenza sanitaria.

“Rinnovo il ringraziamento agli operatori della Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine per la loro presenza costanze sul territorio. Chiediamo ai cittadini di continuare a rispettare le norme stabilite per il contenimento del contagio e di non lasciarsi andare a violazioni in vista di Pasqua. È importante continuare a mantenere questi standard per la salute di ognuno di noi”, spiega il sindaco Alessandro Fagioli.

09042020