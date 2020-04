LOMAZZO – “Ci arrivano ancora numerose segnalazioni da parte di gattare soprattutto in zona di Lomazzo, dal Saronnese, Monza e Brianza, e Varesotto. A Lomazzo in particolare un fatto allucinante: una volontaria ha trovato un gatto decapitato nel Parco del Lura, successivamente ha allertato i vigili urbani ed il sindaco Giovanni Rusconi; ma non ci risultano interventi”. Così, in un comunicato, l’associazione Cento per cento animalisti.

Proseguono gli animalisti: “Sempre a Lomazzo, notizia fresca, una ragazza nei giorni scorsi è stata multata, con verbale da 280 euro, per avere superato di 50 metri il limite dei 200 metri, quando ha portato fuori il proprio cane e mentre passeggiava con il suo cane con sacchetto di raccolta deiezioni in mano. Stiamo parlando di una volontaria di un canile. Pensiamo sia necessaria, in questo tempi particolarmente difficili, non solo per gli uomini ma pure per gli animali, un poco di elasticità”.

(foto archivio: i militanti di Cento per cento animalisti in occasione di una manifestazione a Saronno)

09042020