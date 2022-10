x x

SARONNO – La presenza di un ratto vicino all’area giochi dei bambini nel parchetto di Villa Gianetti in via Roma, immortalato pure dalle riprese col telefonino di una mamma, sta facendo discutere in città, con richieste di interventi di derattizzazione. Ma c’è anche chi il topo visto a zonzo in centro lo difende, mettendo anche in guarda di interventi che possano risultare nocivi per gli animali: “Saronno è in allarme, non cinghiali, non lupi, stavolta è un topo (un topo!) che è stato visto aggirarsi in un parco giochi, anzi è stato addirittura ripreso da una mamma. I genitori chiedono al Comune un’immediata derattizzazione. Che, come si sa, consiste nel porre esche avvelenate, che ammazzano qualche topo e qualche altro animale che non c’entra , e non risolvono niente. Ma già, l’idea è che contro i topi si deve lottare” dicono gli attivisti di Cento per cento animalisti.

Proseguono dall’associazione: “Vicino al parchetto c’è il torrente Lura, non certo pulitissimo; e un edificio di proprietà del Comune, fatiscente. Inoltre i bambini, quando mangiano le merendine, lasciano per terra residui. Se si cominciasse col mantenere pulito, i Topi non avrebbero ragione di frequentare quei posti. Ci sembra che un allarmismo ingiustificato e il presentare gli animali sempre come un rischio e un nemico, non sia il modo migliore per far crescere persone serene ed equilibrate”.

07102022