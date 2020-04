SARONNO – In tempi di emergenza coronavirus, anche il corso per arbitri di calcio diventa online: lo organizza la sezione Aia di Saronno, si inizia martedì prossimo, 14 aprile. E vale anche come credito formativo per gli studenti.

Per informazioni ed adesioni è possibile rivolgersi all’indirizzo email pres.saronno@aia-figc.it. Per chi supera il corso ci sarà la possibilità di scendere in campo, a ripresa dei campionati, iniziando con il dirigere gare giovanili nella zona. Per gli arbitri è previsto il rimborso spese per ogni partita, con una somma a partire da 30 euro (in base alla distanza da casa). Inoltre per gli arbitri è previsto anche il rilascio della tessera Figc che consente di entrare gratis in tutti gli stadi d’Italia, di ogni categoria. Non è finita qui: agli arbitri vengono forniti diisa ufficiale, oltre ovviamente a fischietto “d’ordinanza” e cartellini. E, come detto, partecipare al corso vale anche per ottenere l’attestato di credito formativo scolastico.

10042020