TRADATE / MARNATE / GERENZANO – Vigili del fuoco del comando di Tradate ieri pomeriggio in trasferta a Marnate per domare un incendio boschivo, con il fumo visibile anche dalla zona periferica di Gerenzano e di Rescalda di Rescaldina.

Alle 16 in via John Fitzgerard Kennedy si è dunque verificato un incendio della vegetazione. Per cause ancora in fase di accertamento 5 ettari di area boschiva sono stati interessati dal rogo, apparso dunque di non trascurabili proporzioni. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Tradate, Busto Arsizio ed anche provenienti dal comando di Milano sono intervenuti con diversi automezzi, gli operatori hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area. Sono in corso le operazioni di di bonifica. Alle operazioni hanno partecipato anche i volontari. E’ l’ennesimo incendio boschivo che si verifica in zona negli ultimi giorni.

(foto: due momenti dell’intervento di ieri pomeriggio a cura dei vigili del fuoco del comando di Tradate con i colleghi del distaccamento di Busto Arsizio e di Milano)

