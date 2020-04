CERIANO LAGHETTO – Nuovo aggiornamento in diretta del sindaco Roberto Crippa da Ceriano Laghetto, che porta buone notizie. “Rispetto all’ultimo dato dell’11 aprile scorso, registriamo una ottima riduzione del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria, che sono passate da 17 a 10, senza nuovi casi, insomma senza avere contratto il coronavirus. Rimane invece costante il numero delle persone positive, restano 10 come l’11 aprile! Questa è un buonissimo segno! Situazione stabile, per il momento” ha rimarcato il primo cittadino.

Ha proseguito Crippa: “Intanto vanno avanti tutte le nostre attività con gli assessori ed in particolare con Romana Campi per tutto quello che riguarda il welfare. Abbiamo superato i 200 servizi attivati sul territorio, fra quelle ordinarie a quelle promosse da Protezione civile e Croce rossa. Intanto un ringraziamento al nostro parroco, don Giuseppe Collini, per averci fatto sentire il calore della pasqua in varie forme, tramite il messaggio vocale sul territorio e tramite la trasmissione sul canale Youtube della parrocchia del triduo pasquale al quale ho partecipato anche io”. Crippa ha anche fatto il punto sulla imminente distribuzione dei buoni spesa.

(foto archivio: riunione di Giunta prima dell’emergenza coronavirus)

