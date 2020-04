ROMA – Calcio giovanile, nessun si aspettava niente di diverso ma in queste ore c’è stata l’ufficialità, ovvero la delibera della Figc, la Federazione italiana giuoco calcio, che dispone la definitiva sospensione di tutto il calcio giovanile, per questa stagione, a causa dell’emergenza coronavirus.

Scrive infatti il presidente federale Gabriele Gravina

Considerate le condizioni di incertezza conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19

considerati i termini previsti per la conclusione della stagione sportiva al 30 giugno 2020 e le relative criticità nel portare a compimento le attività competitive giovanili programmate

ritenuta l’esigenza di tutela della salute dei giovani tesserati

delibera

di sospendere definitivamente lo svolgimento del campionato nazionale Primavera organizzato dalla Divisione calcio femminile e dei campionati e tornei giovanili organizzati dal Settore giovanile e scolastico, programmati per la stagione sportiva 2019-2020.

Ora la delibera sarà sottoposta al consiglio federale per una scontata ratifica.

16042020