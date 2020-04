SARONNO – +3 a Saronno, +1 a Caronno Pertusella: questi gli ultimissimi dati del contagio da coronavirus nella zona.

Ecco il dato locale (fra parentesi quello del giorno prima in casa di variazioni):

Saronno 116 (113)

Uboldo 11

Origgio 27

Caronno Pertusella 68 (67)

Gerenzano 21

Cislago 22

In zona, stabili quasi tutte le altre località, da Uboldo a Origgio, da Cislago a Gerenzano. Lieve crescita a Caronno Pertusella, +1 a 68 casi confermati. I dati resi noti ieri nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia indicano un trend di crescita sempre moderato, con meno ricoveri in ospedale e meno in terapia intensiva. In crescita Saronno.

Una situazione che si riflette anche nelle province, in quella di Varese +69, nel Comasco +79 ed in Brianza +54.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta del centro di Saronno, deserto per l’emergenza coronavirus)

