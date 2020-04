SARONNO – Mercoledì 29 aprile alle 20.30, con prosecuzione il giorno seguente, giovedì 30 aprile sempre alle 20.30, si svolgerà il consiglio comunale che, per la prima volta, si svolgerà in videoconferenza.

Una decisione presa da Raffaele Fagioli e Davide Borghi, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio comunale e accolta positivamente dai gruppi consiliari. “Le istituzioni – hanno spiegato Fagioli e Borghi – sono il cuore pulsante della nostra democrazia. In questa emergenza sanitaria il Consiglio comunale, istituzione che rappresenta i cittadini saronnesi, non si deve fermare e deve dunque riorganizzarsi per lavorare in sicurezza.

“In questo momento di emergenza serve coesione – ha aggiunto il presidente – sono soddisfatto che i gruppi consiliari abbiano accolto positivamente la nostra proposta, che ci aiuterà ad affrontare l’emergenza senza rinunciare al nostro ruolo istituzionale.

La videoconferenza è uno strumento moderno e tecnologico che consentirà il regolare svolgimento delle sedute di consiglio, nel rispetto della normativa e con la massima tutela sanitaria per i partecipanti. Sarà garantita la forma pubblica del dibattito attraverso il consueto servizio di diretta radiofonica, sul canale digitale terrestre 880 ed in streaming video attraverso Radio Orizzonti”.

“Grazie alla collaborazione del sindaco, della giunta, dei consiglieri comunali e del segretario generale abbiamo svolto nei giorni scorsi – ha detto ancora Fagioli – una simulazione di riunione per verificare la fattibilità e piena funzionalità del sistema. A valle del buon esito della simulazione, la conferenza dei capigruppo si è riunita per organizzare la prossima seduta di consiglio, che sarà la prima in assoluto, per Saronno, svolta senza la presenza fisica nella sala consiliare”.

Ecco l’ordine del giorno

1. Comunicazione di deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

2. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.

3. Ratifica della deliberazione di G.C. n.55 del 31.3.2020 avente all’oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19. Variazione al bilancio di previsione 2020/2022. 1° provvedimento.

4. Ulteriore proroga del contratto di servizio tra il Comune di Saronno e la Società Saronno Servizi SpA per lo svolgimento dei servizi di accertamento, riscossione e liquidazione dei propri tributi e delle entrate patrimoniali.

5. Piano Attuativo in variante al PGT Ambito ARU2 (via Volta/via Don Bellavita). Adozione.

6. Piano Integrato di intervento in variante al PGT Ambito ATUb9 (via San Francesco-via Sabotino). Adozione.

7. Variante parziale al Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/05 e s.m.i. Esame osservazioni e controdeduzioni – Approvazione.

8. Mozione presentata dal gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l’indipendenza della Padania per garantire supporto e assistenza a tutti i saronnesi che presenteranno necessità di aiuto per il sostentamento personale e delle proprie famiglie a causa delle conseguenze socio-economiche derivanti dalle misure per contrastare la diffusione del virus COVID-19.