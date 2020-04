[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – “Aiutaci a proteggere l’amore verso i nostri anziani”. E’ lo slogan scelto per la raccolta fondi per casa Sant’Agnese di Saronno organizzata per finanziare l’acquisto dei dispositivi di sicurezza individuali per tutto il personale, per la sanificazione degli ambienti,

un nuovo smartphone per le videochiamate e per i farmaci e ossigeno contro il Covid – 19.

Si tratta di una dotazione e di una serie di servizi di cui la Rsa di via Frua ha riscontrato la necessità in questa fase di emergenza Coronavirus che ha avuto conseguenze anche sulla struttura Sant’Agnese dove si sono registrate 6 casi positivi ed un decesso. Dalla necessità di contribuire a sostenere i costi necessari per continuare a prendersi cura al meglio degli ospiti è stata lanciata una raccolta fondi “a cui speriamo aderiscano molti cittadini, famiglie e realtà del territorio”.

Per contribuire è possibile utilizzare l’iban IT67V0569650520000020074X48.

