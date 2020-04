[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

GERENZANO – Auto fuori strada, un 46enne è rimasto contuso: l’incidente è avvenuto poco prima delle 20 dell’altra sera in via Clerici, nome che prende a Gerenzano l’ex statale Varesina; non lontano dall’incrocio con via Stazione. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per prestare i primi soccorsi all’automobilista e per compiere tutti i rilievi del sinistro. Il conducente del mezzo, solo a bordo, è stato quindi accompagnato con una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella all’ospedale di Rho per essere medicato. Non ha riportato gravi conseguenze.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Nell’ambito della riorganizzazione sanitaria per l’emergenza coronavirus, i feriti in incidenti che avvengono nella zona vengono tutti indirizzati, o trasportati al nosocomio rhodense, che è specificamente attrezzato per riceverli e prestare le cure del caso.

(foto archivio: intervento di una ambulanza della Croce azzurra per un incidente avvenuto nella zona)

25042020